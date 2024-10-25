Москва, 25 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалёвым поздравил его и сотрудников службы с Днём таможенника.

Администрация Президента России

«Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», — сказал глава государства.

Пикалёв поблагодарил российского лидера, после чего Путин попросил его доложить о результатах работы и поинтересовался, как этот праздник отмечают в ФТС.

Выслушав доклад главы ФТС, Владимир Путин заявил, что работа таможни состоит из сложных, но крайне ответственных направлений. По словам президента, на сегодняшний день и экономика страны, и общество рассчитывают на эффективность труда таможенной службы.

Ежегодно профессиональный праздник таможенников в России отмечается 25 октября. В этот день в 1653 году был подписан указ о взимании таможенной пошлины с товаров, который положил начало созданию единой таможенной системы страны. Первый президент России Борис Ельцин своим указом от 4 августа 1995 года определил 25 октября в качестве профессионального праздника таможенников.

Как передавало ИА Регнум, в июле Путин сообщил, что таможенные сборы в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли на 500 млрд рублей. Глава государства отметил, что в России растёт результативность таможенного контроля и увеличивается пропускная способность таможни, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий.