Вашингтон, 9 ноября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В США гражданин России и Швеции Роман Стерлингов был приговорён к 12,5 года тюремного заключения за отмывание денежных средств, полученных незаконным путём. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Aron M / Global Look Press

По данным ведомства, в период с 2011 по 2021 годы 36-летний Стерлингов принимал участие в управлении онлайн-сервисом Bitcoin Fog. При помощи данного приложения он незаконно перевёл и легализовал криптовалюту на сумму 400 млн долларов.

Чаще всего выручка приходила от продажи запрещённых веществ и совершения киберпреступлений. Мужчина был арестован в Лос-Анджелесе в апреле 2021 года.

В заявлении минюста США указано, что Стерлингова признали виновным в отмывании средств, а также ведении бизнеса по переводу средств в Колумбии без лицензии. Кроме того, россиянину назначили штраф в размере не менее 500 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в США задержали россиянина Дениса Постового. Мужчину обвинили в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Согласно заявлению минюста, поставками занималась связанная с Постовым сеть компаний в Гонконге.

В августе в США признали виновным в банковском мошенничестве и приговорили к 40 месяцам тюремного заключения жителя Москвы Георгия Кавжарадзе. По версии следствия, с июля 2016-го по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp свыше 626 тыс. украденных учётных данных для авторизации, из которых реализовал более 297 тыс.