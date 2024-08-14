Колумбия, США, 15 августа, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В США жителя Москвы Георгия Кавжарадзе признали виновным в банковском мошенничестве и приговорили к 40 месяцам тюремного заключения. Об этом 14 августа сообщила прокуратура округа Колумбия.

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

«27-летний Кавжарадзе из Москвы сегодня был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных для входа в систему и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке Slilpp», — указали в официальном заявлении.

Также судья обязал москвича возместить ущерб в размере более 1,2 млн долларов.

По версии следствия, с июля 2016 по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу в маркетплейсе Slilpp свыше 626 тыс. украденных учётных данных для авторизации, из которых реализовал более 297 тыс.

Ранее Кавжарадзе экстрадировали в США, где взяли под стражу. На суде россиянин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества.

Как сообщало ИА Регнум, в июле суд в Нью-Йорке озвучил приговор гражданину России Максиму Марченко, обвиняемому в незаконной закупке и контрабанде в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Его осудили на 36 месяцев тюремного заключения и к такому же сроку под надзором.

Проживающего в Гонконге Марченко арестовали в сентябре 2023 года. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.