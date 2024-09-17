Вашингтон, 17 сентября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки задержали россиянина Дениса Постового. Власти обвиняют его в нарушении экспортных ограничений и незаконном экспорте микроэлектроники двойного назначения. Об этом 16 сентября сообщили в министерстве юстиции США.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Денис Постовой, гражданин России, проживающий в Сарасоте, штата Флорида, был арестован сегодня утром», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Мужчину обвиняют в якобы сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве. Согласно заявлению минюста, поставками занималась связанная с Постовым сеть компаний в Гонконге.

В обвинительном заключении, оглашённом прокурором США Мэтью Майклом Грейвсом, утверждается, что Постовой с февраля 2022 года якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию компоненты микроэлектроники, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в беспилотных летательных аппаратах.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа в американском минюсте сообщили, что гражданина Латвии Олега Чистякова экстрадировали в США, где его обвиняют в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию. Он предстал перед судом в штате Канзас. Чистяков стал третьим фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования российским компаниям. Чистякову грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до одного миллиона долларов.