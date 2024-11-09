Братислава, 9 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Европейском союзе (ЕС) осведомлены о тяжёлом положении ВСУ в украинском конфликте и о том, что Киев проигрывает, приводит слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо телеканал Televízia TA3.

Ashley Chan/Global Look Press

«Получена определённая информация относительно ситуации в зоне украинского конфликта, и очевидно, что Украина проигрывает», — сказал он на саммите Европейского политического сообщества.

Фицо добавил, что стратегия ЕС в области санкций «не работает», ведь санкции не нанесли вреда России, как на то рассчитывали европейские политики.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Фицо заявил, что отвергает русофобию и готов нормализовать отношения с Россией, когда это будет возможно. В этот же день он допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может прекратить или значительно снизить помощь Украине.

В апреле Фицо также заявлял, что Словакия заинтересована в стандартизации отношений с Россией по окончании конфликта на Украине.

Словацкий премьер отметил, что республика заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом. При этом Фицо заявил, что по-прежнему не готов поддержать членство Украины в НАТО и воспользуется правом вето при рассмотрении этого вопроса.