Москва, 9 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграли воронежский «Факел».

Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Игра завершилась со счётом 2:1. Оба гола «Локомотива» забил с 11-метровой отметки Алексей Батраков. В составе воронежской команды отличился вышедший на замену Евгений Марков.

После этой игры московский клуб с 34 очками вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, однако его может вновь обогнать петербургский «Зенит», если обыграет грозненский «Ахмат».

«Факел» занимает 14-е место в таблице, в зоне переходных матчей. В игре следующего тура московская команда встретится со «Спартаком», воронежская — со столичным «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, ранее Российский футбольный союз (РФС) определил даты и время начала ответных матчей ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Столичные «Локомотив» и «Динамо» проведут игру 28 ноября.

Также ранее РФС опубликовал расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в ноябре. На учебно-тренировочный сбор вызваны 39 футболистов, он начнётся в Краснодаре 10 ноября. 15 ноября в Краснодаре сборной предстоит сыграть с командой Брунея, 19 ноября в Волгограде — со сборной Сирии.