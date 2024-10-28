Москва, 28 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин были включены в расширенный состав сборной России по футболу на игры в ноябре. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Булкин/ТАСС Матвей Сафонов

Всего расширенный состав включает 39 спортсменов. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Краснодаре 10 ноября. 15 ноября в Краснодаре сборной предстоит сыграть с Брунеем, 19 ноября в Волгограде — со сборной Сирии.

В числе голкиперов также Андрей Лунёв из московского «Динамо», Александр Максименко из «Спартака», Евгений Латышонок из «Зенита», Илья Лантратов из «Локомотива», Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».

Защиту представят Вячеслав Караваев и Юрий Горшков из «Зенита», Максим Осипенко, играющий за «Ростов», Игорь Дивеев и Данил Круговой из ЦСКА, игроки «Локомотива» Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, выступающий за «Спартак», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», Арсен Адамов, играющий за «Ахмат», Александр Солдатенков, выступающий за «Крылья Советов».

В список полузащитников вошли Данил Глебов из «Ростова», Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, выступающие за «Локомотив», Данил Пруцев из «Спартака», Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин из столичного «Динамо», Сергей Бабкин, играющий за «Крылья Советов», Иван Обляков из ЦСКА, Андрей Мостовой из «Зенита», Лечи Садулаев, выступающий за «Ахмат», Алексей Миранчук (американская «Атланта Юнайтед»), Антон Миранчук (швейцарский «Сьон»).

В число форвардов вошли Константин Тюкавин из московского «Динамо», Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Тамерлан Мусаев, выступающий за ЦСКА, Иван Сергеев, играющий за «Крылья Советов» и Фёдор Чалов из французского ПАОКа.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном. Обсуждается проведение встречи в ноябре.

Двумя днями ранее стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.

22 октября президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков предложил рассмотреть проведение выставочного матча между сборной командой России по футболу и паралимпийской сборной. По его словам, различные мероприятия для инвалидов проводятся по пять-шесть раз в год и собирают по 500–600 зрителей.