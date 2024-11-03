Москва, 3 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Российский футбольный союз определил даты и время начала ответных матчей ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба организации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во вторник, 26 ноября, московский ЦСКА примет «Рубин» из Казани в 20:30 мск. На следующий день, 27 ноября, в 18:15 мск «Ахмат» из Грозного сыграет с питерским «Зенитом». А «Ростов» в этот же день в 20:30 мск встретится со столичным «Спартаком».

В четверг, 28 ноября, в 19:30 мск проведут матч столичные «Локомотив» и «Динамо».

Также утверждены даты игр первого этапа ¼ Пути регионов. Во вторник, 26 ноября, в 16:00 мск «Тюмень» сыграет с «Краснодаром». В этот же день в 18:15 мск ярославский «Шинник» (Ярославль) примет «Акрон» из Тольятти. На следующий день, 27 ноября, в 16:00 мск «Урал» из Екатеринбурга поборется с «Химками». «Сочи» в 18:15 мск встретится с «Динамо» из Махачкалы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября РФС опубликовал расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в ноябре. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Краснодаре 10 ноября. 15 ноября в Краснодаре сборной предстоит сыграть с Брунеем, 19 ноября в Волгограде — со сборной Сирии. В стан национальной команды вызваны 39 футболистов.