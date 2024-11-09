Дублин, 9 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Сомнения по поводу случайности болезни и увольнения из ВСУ генерал-полковника Дмитрия Марченко выразил ирландский журналист Чей Боуз.

Ministry of Defence of Ukraine

Ушедший со службы военачальник известен тем, что недавно заявил об обрушении фронта украинских войск в Донбассе. 8 ноября появилась информация о том, что Марченко ушёл с военной службы. Причиной этого стало якобы его «состояние здоровья».

«Абсолютно случайно он «серьезно заболел» и подал в отставку», — написал с сарказмом Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2024 года Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под напором Вооружённых сил РФ. Он отмечал, что к этому привели «разбалансированность» управления, дефицит боеприпасов и оружия, а также нехватка личного состава в украинских войсках.

В ноябре 2023 года Марченко призывал уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, назвав его иронически «гением полководческой мысли» и обвинив в иррациональности предложений. В феврале 2024 года Залужного сняли с этой должности.