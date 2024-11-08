Киев, 8 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко, которые ранее заявил об обрушении фронта ВСУ в Донбассе, уволился с военной службы, сообщило 8 ноября украинское интернет-издание «Страна. ua».

GLOBAL LOOK PRESS

По информации журналистов, причиной ухода стало состояние здоровья. Уточняется, что Марченко сейчас проходит лечение.

В беседе с прессой генерал признался, что решение уволится было для него «самым трудным» в жизни. Марченко также отметил, что военная служба «физически вымотала» его.

Военачальник ранее руководил обороной украинского города Николаева.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2024 года Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под напором Вооружённых сил России. Он отмечал, что это случилось из-за «разбалансированности» управления, из-за дефицита боеприпасов и оружия, а также нехватки личного состава и пополнений украинской армии.

В ноябре прошлого года Марченко предлагал уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Генерал-полковник раскритиковал его приказы, отметив, что тот делает иррациональные предложения. Он также с иронией назвал Залужного гением полководческой мысли.

Залужный был отстранён от этой должности в феврале и назначен послом Украины в Лондоне в мае 2024 года.