Москва, 9 ноября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Мошенники, которые выдают себя за сотрудников МЧС, обходят дома и квартиры, предлагая купить пожарные датчики по завышенным ценам. Об этом сообщает 9 ноября пресс-центр ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В МЧС подчеркнули, что не продают пожарные извещатели и не оказывают населению платных услуг. Граждан попросили сообщать о фактах мошенничеств по телефону 112.

«В регионах действуют соцпрограммы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Для семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, извещатели устанавливаются бесплатно», — говорится в сообщении.

Глава МЧС Александр Куренков отметил, что с 2018 года в рамках социальных программ установлено 1,6 млн пожарных извещателей, больше всего — в Башкирии. В среднем каждый год устройства, предупреждающие о пожаре, спасают 750 жизней, в половине случаев — детям.

«И это только учтённые случаи. На самом деле спасённых жизней в разы больше», — добавил Куренков.

Пожарные извещатели можно купить в магазинах или на маркетплейсах. В частности, продаются датчики с GSM-модулем, которые в случае задымления отправляют оповещения на мобильные телефоны абонентов и в пожарную охрану, добавили в МЧС.