Москва, 21 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Мошенники пользуются несколькими схемами с поддельными квитанциями, чтобы обманывать граждан, рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители Подмосковья начали получать поддельные квитанции за ЖКУ.

По словам Лазаревой, подобный сценарий появился ещё в период пандемии коронавируса. Одна из самых распространённых схем связана с поверкой и заменой счётчиков.

Также есть схемы с несуществующими долгами, льготами и установкой «чудо-приборов» со скидкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство внутренних дел России предупредило пользователей мессенджеров и социальных сетей о новом способе мошенничества с использованием заражённых вирусом файлов под видом фотографий.