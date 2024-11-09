Алёшки, Херсонская область, 9 ноября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. В селе Костогрызово в Херсонской области на мемориале павшим воинам Великой Отечественной войны уничтожили установленное во время украинской власти надгробие националиста и участника карательных операций против жителя Донбасса Виталия Чуприны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Георгиевская лента

Уроженец Костогрызово Чуприна участвовал в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году он был ликвидирован в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В июне 2024 года жители Костогрызово подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой помочь восстановить историческую справедливость и принять меры по переносу останков Чуприны с территории мемориального комплекса в другое место. В письме они подчеркнули, что его захоронение на мемориале является преступлением по факту уничтожения советского воинского памятника времен Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, жительница Костогрызово рассказала, что Чуприна воевал в Донбассе с позывным Невменяемый. Как человек он был очень агрессивный, всегда выступал за Украину и за насилие. Когда он погиб, его мать и боевики, с которыми он воевал, похоронили его на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны, убрав одну могилу советского воина. Выступавшим против героизации националиста местным жителям начали поступать угрозы от матери Чуприны. Она пыталась добиться переименования улицы Песочной в Костогрызово в честь сына, но местные жители не позволили. Кроме того, она разместила в местной школе памятную доску.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. В декабре 2023 года Путин заявил, что Запад десятилетиями делал ставку на Украине на националистов, забыв, что это фактически бывшие нацисты, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с Гитлером. В результате из них сделали национальных героев страны.