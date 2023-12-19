Москва, 19 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Запад всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то что это бывшие нацисты. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Министерства обороны.

РИА Новости

«Над Украиной работали отдельно. Ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты — это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении десятилетий сделала всё, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной, но противник вёл себя по-другому.

Глава государства отметил, что в политическом плане Россия делала упор на юго-восток Украины, потому что это российские исторические регионы и там проживают русские люди.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что киевские власти считают Бандеру «национальным героем», а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС. Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.