Харьков, Украина, 9 ноября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Ночью 9 ноября в городе Харькове и Винницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Винницкая область — взрывы», — указали журналисты в Telegram-канале.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. Местные власти предупредили об угрозе повторных прилётов.

Ранее в регионах объявили воздушную тревогу.

В российском Минобороны информацию не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 ноября серия взрывов прогремела в городе Одессе. Глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку на город. По его словам, в Одессе сработала система ПВО. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и ещё семи областях Украины ранее было объявлено об опасности с воздуха.

Ночью 8 ноября несколько взрывов прозвучали в Харькове. Городские власти не привели подробностей инцидента.