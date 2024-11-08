Варшава, 9 ноября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп пока не принял конкретного решения по поводу Украины. Об этом 8 ноября заявил журналистам глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Насколько мне известно, Трамп не принял никакого решения относительно действий, связанных с Украиной», — прокомментировал польский министр публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы имеющемся у команды избранного президента США плане урегулирования конфликта на Украине.

Косиняк-Камыш добавил, что, скорее всего, дискуссии на эту тему продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыло план советников Трампа по Украине. Якобы в переходной администрации уже обсуждается вопрос урегулирования конфликта, советники предлагают его заморозить по линии фронта. При этом сам Трамп ещё не одобрил ни один из предложенных планов и, возможно, примет решение единолично и в последний момент, отметили авторы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту статью WSJ обезличенной и абстрактной.