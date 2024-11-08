Канберра, 8 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Императорский пингвин проплыл из Антарктиды в Австралию 3,4 тыс. км. Его нашли в начале недели в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Об этом 8 ноября сообщил телеканал ABC News.

Wolfgang Jäkel/Global Look Press

Пингвин получил кличку Гас. Он сильно отощал во время путешествия. Обследование показало, что птица весила чуть больше 20 кг, что является очень маленьким значением ― этот вид пингвинов весит обычно около 40 кг.

Сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф рассказала, что донести пингвина до машины, чтобы отвезти на осмотр, было достаточно сложно. Пингвин не захотел залезать на сиденье, поэтому сотрудники центра заманили его в переноску.

«Даже в самых смелых мечтах я бы не подумал, что у меня будет императорский пингвин, за которым нужно будет ухаживать. Это просто потрясающе», ― поделилась впечатлениями Биддалф.

Пингвин останется под присмотром врачей, пока не наберёт вес.

Отмечается, что этот случай уникален, потому что обычно императорские пингвины в Австралии не встречаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Республике Коми несколько дней не могли поймать австралийского страуса эму, сбежавшего с фермы в Пажге 26 октября. Владельцы экзотической для российских широт птицы заявляли, что животное подралось с сородичем, вело себя неспокойно, в итоге выломало металлический забор и сбежало.

Все дни эму бегал по лесополосе. На его поимку были брошены силы волонтёров, но догнать птицу было практически невозможно, так как страусы могут развивать скорость до 50 км/ч. Сбежавший питомец обходил ловушки и сети, а остановить его с помощью шприца с транквилизатором было затруднительно из-за плотных перьев. Птицу поймали днём 31 октября и отвезли домой.