Москва, 28 октября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Австралийский страус сбежал с фермы в Сыктывдинском районе Республики Коми. Об этом 27 октября сообщило агентство «Комиинформ».

Кадр из видео

«Как рассказал… владелец фермы, вчера ночью один из трёх страусов не зашёл в загон. Вероятно, птицу что-то напугало, поэтому обитатель фермы сломал забор и убежал с территории фермы», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с беглецом. На кадрах видно, что птица перемещается по роще, и хозяева не могут её поймать и вернуть в загон.

Как сообщало ИА Регнум, по курскому приграничью разбежались сотни свиней, сбежавших с ферм. Животных заметили 17 октября возле поля с неубранной кукурузой, где они, видимо, нашли себе пропитание.