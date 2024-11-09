Москва, 9 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Организация работы по сохранению традиционных ценностей, которую предлагают начать силами сотрудников МВД, может столкнуться с отсутствием перечня этих ценностей, заявил адвокат Игорь Баранов корреспонденту ИА Регнум. По мнению эксперта, это обстоятельство лишь подтверждает необходимость развития данного направления.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее в МВД предложили поручить полицейским следить за сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, но в приказе не уточнялось, каким образом это должно быть сделано. Документ вносит поправки во второй пункт действующего положения об МВД, в котором перечисляются шесть основных задач ведомства, одна из которых — обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод жителей России.

Эксперт считает, что сейчас эта тема как никогда актуальна и важна, поэтому в формирование предложений по данному вопросу вовлечено максимальное количество государственных органов.

«Первое, что стоит отметить, — МВД действительно одна из тех служб, которая имеет возможность прямого контакта с гражданами. И служба участковых уполномоченных полиции, которые в рамках своих обязанностей должны участвовать и оказывать всяческое содействие в личной жизни граждан, которые живут у них на вверенной территории. Сюда включаются и бытовые вопросы, потому что по службе участковый должен знать не только жителей каждой квартиры, но и вплоть до кличек животных, кто с кем проживает. Поэтому если не МВД, то кто? Всё вполне логично», — выразил своё мнение юрист.

Адвокат отметил, что предложенная инициатива хоть и актуальная, но достаточно спорная в плане реализации.

«Но в то же время у нас пока нет определённого закреплённого перечня традиционных ценностей, за которыми необходимо следить. Речь может идти о том, что требуется следить и выявлять нарушение норм общественной моральной нравственности, чтобы все вели себя, как того требует закон. Эти функции могут быть возложены на органы полиции. Но если смотреть сухо, то эти функции возложены на МВД и сейчас», — уточнил Баранов.

По словам эксперта, можно привести в пример работу по этому направлению органов опеки, но тем не менее МВД более оперативный орган и может среагировать на всё быстрее.

«Если вдруг случится такой вопиющий факт, что ребёнок будет расти в нетрадиционной семье, где две мамы или два папы, кто это будет и как выявлять? Поэтому пока сыро, но в целом целесообразно»,— заявил адвокат.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности. Он подчеркнул, что в современном информационном потоке это очень тяжёлая и сложная работа, но она очень интересная и важная.

Позднее Путин заявил, что традиционные ценности лежат в основе существования. Он подчеркнул, что с такой позицией согласны многие азиатские страны, государства Ближнего Востока и Латинской Америки, а также большинство населения Африки.