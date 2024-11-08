Москва, 8 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. «Почта России» предупредила граждан о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники могут запросить код из SMS-сообщения для оформления доставки. Соответствующее предупреждение появилось 8 ноября в Telegram-канале «Почты».

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки — это мошенники», — сказано в публикации.

В «Почте России» добавили, что их сотрудники никогда не запрашивают код SMS-сообщений, и призвали россиян быть внимательными.

Ранее россиян предупредили о двух самых опасных схемах мошенничества. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, особую угрозу несут звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Банка России о якобы необходимости перевода денежных средств на другой счёт

31 августа стало известно, что телефонные мошенники обманули трёх преподавателей вузов Москвы на общую сумму 35 млн рублей. Жертвам позвонили якобы из ФСБ, обвинили их в финансировании терроризма, а затем переключили на якобы сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга, которые убедили двух преподавателей продать квартиру.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что мошенники активизировались в отношении пенсионеров, которым рассылают сообщения с фишинговыми ссылками. Пожилых людей обманывают с помощью обязательного перевода пенсий в цифровые рубли.