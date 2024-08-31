Москва, 31 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Мошенники обманули трёх преподавателей московских вузов на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает «Lenta.Ru».

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

По данным СМИ, преподаватели рассказали сотрудникам полиции, что стали жертвами телефонных мошенников. Всех их злоумышленники обманули по одной схеме. Сначала потерпевшим позвонили якобы из ФСБ и обвинили их в финансировании терроризма. Затем их переключили на якобы сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга, которые убедили двух преподавателей продать квартиру. Вырученные деньги вместе со сбережениями они предложили отдать курьеру или перевести на указанные счета. Так, 54-летняя преподаватель РУДН лишилась 17,1 млн рублей, 52-летняя сотрудница из МГУ потеряла 12,2 млн рублей, а 86-летний профессор математики из МГУ отдал злоумышленникам 5,8 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе мошенники обманули политика и писательницу Ирину Хакамаду на 400 тысяч рублей. Когда пострадавшей в мессенджере написала её подруга Людмила В. и попросила занять 400 тысяч рублей, та тут же перевела требуемую сумму. На следующий день Хакамада созвонилась с Людмилой. В ходе разговора она выяснила, что никто у неё ничего не занимал. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников, и написала заявление в полицию.

Ранее аферисты обманули покупателя интернет-магазина Wildberries на 1,1 млн рублей. Преступники предложили ему заработать на покупках и первое время хорошо платили, но, завоевав доверие, похитили деньги.