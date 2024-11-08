Москва, 8 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Правоохранительные органы выявили факты хищений десятков млн рублей при выполнении гособоронзаказа Минобороны РФ в рамках ремонта военного госпиталя в Перми, сообщается 8 ноября в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Sledcom.ru

По данным следствия, директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов и его заместитель Дмитрий Сергель в 2022 году стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Они похитили более 35 млн рублей при исполнении многомиллионного контракта на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми. Указанные средства фигуранты присвоили путём подлога документов.

Также следствие установило, что Кравченко совместно с должностными лицами «Военно-строительной компании» намеренно завысил стоимость работ по ремонту казарм в Свердловской области. Тем самым им удалось похитить значительные суммы денег. Точную сумму в СК не назвали.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — сказано в сообщении СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Следственный комитет РФ проинформировал, что выявил хищение при выполнении гособоронзаказа для Минобороны России в Перми. Фигурантами дела стали Дмитрий Сергель, Сергей Сухов и Павел Кравченко. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).