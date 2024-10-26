Балашиха, Московская область, 26 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Бизнесмен Сергей Овчинников является организатором хищения зданий Минобороны РФ в подмосковной Балашихе. Об этом 25 октября сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что, являясь организатором хищения, Овчинников завладел имущественным комплексом в городе Балашихе Московской области, который принадлежал ОАО «Строительное управление Московского региона». Общая стоимость комплекса составляет 244 млн рублей.

В отношении Овчинникова возбудили уголовное дело. Бизнесмена объявили в розыск.

Расследование уголовного дела по обвинению экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачёва, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере продолжается, заключили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Следственный комитет России информировал о том, что в подмосковной Балашихе был выявлен похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью свыше 244 млн. рублей. По данным следствия, в 2019–2021 годах Грачёв, Асташкин и Потапов при оформлении банкротства подведомственного Минобороны России предприятия похитили имущественный комплекс. По решению Хамовнического районного суда Москвы всех фигурантов заключили под стражу.