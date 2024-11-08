Донецк, 8 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) прошла вторая за неделю встреча родственников с бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российской армии. Об этом 8 ноября сообщила волонтёр Марина Ашифина.

Кирилл Брага/РИА Новости

«За эту неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками, которые являются очень важным символом семьи, люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке», — приводит слова волонтёра «РИА Новости».

Первая на этой неделе встреча сдавшихся в плен ВС России с их родственниками состоялась в ДНР 4 ноября. Мероприятия были организованы при содействии уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Новость дополняется