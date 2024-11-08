Москва, 8 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с пенсионером из Белгорода, которого во время выступления на заседании клуба «Валдай» вспомнил президент России Владимир Путин, говоря о мужестве жителей приграничных регионов.

Кадр из видео

На кадрах мужчина идёт голосовать на выборах президента России в марте 2024 года по улице, где только что ВСУ обстреляли жилой дом. Зарубежный журналист поинтересовался у него, что заставляет пенсионера идти на выборы, не боясь обстрелов.

«Потому что я человек, русский человек!» — ответил мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» рассказал, что во время предвыборной президентской кампании в России он увидел по телевизору, как иностранный корреспондент на улице предостерёг шедшего на избирательный участок пожилого мужчину об опасности обстрелов и спросил, зачем ему идти и не боится ли он.

Глава государства вспомнил, что ответ был коротким: «Потому что я ― русский».

Российский лидер с восхищением отозвался о белгородце и заявил, что любой житель России, независимо от национальности, может назвать себя русским, потому что в стране проживают 190 этносов.

Путин 7 ноября заявил, что русские люди и все народы России никогда не пытались продавливать своё мнение в рамках отношений с другими. Русские всегда старались убеждать и заинтересовывать всех в честном партнёрстве и равноправном взаимодействии. История России не раз являлась примером таких понятий, как честь, благородство, миротворчество и снисхождение, добавил глава государства.

Ранее российский лидер пояснил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России. По его словам, русский — это больше, чем национальность. Это культурная, духовная, историческая идентичность.