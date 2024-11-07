Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Русские люди и все народы России никогда не пытались продавливать своё мнение в рамках отношений с другими, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

По словам главы государства, они всегда старались убеждать и заинтересовывать всех в честном партнерстве и равноправном взаимодействии.

Российский лидер также отметил, что история нашей страны не раз являлась примером таких понятий, как честь, благородство, миротворчество и снисхождение.