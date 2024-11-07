Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. США проводят политику двойного сдерживания в отношении России и Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

«А Соединённые Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно — работать на два фронта тем более — совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия и Китай расширяют номенклатуру сотрудничества, удаляя внимание новым технологиям в различных сферах.

Российский лидер также затронул тему сотрудничества России и Китая.

«Это развивается очень активно и в нефтяной, и в газовой сфере, и в области ядерных технологий. Мы же активно работаем и по созданию новых блоков атомных электростанций, и по поставкам нефти и газа, но это создает абсолютно надежную систему энергобезопасности для Китая. У нас же общие границы, и этому никто не может помешать, никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения — ничего этому нашему сотрудничеству помешать не может, потому что у нас общая граница, как идет поставка, так и будет идти. Полная гарантия», — сказал Путин.

Вместе с этим президент отметил, что Россия и Китай дружат не против кого бы то ни было, включая США. Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР является одним из важнейших факторов международной стабильности.

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