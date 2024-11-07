Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) является анахронизмом, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

NATO North Atlantic Treaty Organization

«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», — сказал российский лидер.

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