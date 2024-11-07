Курск, 7 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Сброшенная авиабомба ФАБ-3000 уничтожила командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском, сообщает Telegram-канал Shot.

Министерство обороны РФ

«Ударом одной российской авиабомбы ФАБ-3000 зачищен участок площадью почти 1 квадратный километр в Курской области», — сказано в публикации.

По предварительным данным, подземный командный пункт противника, склад боеприпасов и ещё несколько единиц боевой бронированной машины взлетели на воздух. Число уничтоженных бойцов не указано. При этом официальных данных от Министерства обороны об этом ещё не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские военнослужащие в Курской области сбросили на бойцов ВСУ, предположительно, трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000.

По позиция украинской армии ВС Росси ударили в районе Черкасское Поречное. На представленных кадрах видно, как после падения бомбы поднимается гриб из дыма и огня, а по земле расходится волна.

Позже военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что российская авиационная бомба ФАБ-3000 на сегодняшний день является самой мощной корректируемой бомбой.

Он добавил, что такая бомба используется, когда нанесение удара артиллерией или ракетами невозможно. Самолёт сбрасывает ФАБ-3000, которая затем с высокой точностью поражает цель на расстоянии в десятки километров.