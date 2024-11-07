Минск, 7 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Европа может стать главным соперником Соединённых Штатов Америки, заявил 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения чемпионата по колке дров среди СМИ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Лукашенко напомнил, что республиканец Дональд Трамп, который предварительно выиграл на выборах президента США, грозился поставить Китай на место.

«Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы», — сказал белорусский лидер журналистам.

Лукашенко также прокомментировал итоги президентских выборов в США. Он заявил, что американцы ещё не готовы избирать женщину на пост главы Белого дома.

Белорусский лидер также отметил, что после поражения кандидата от Демократической партии Камалы Харрис демократы не призывали своих сторонников выходить на протесты. Лукашенко назвал это «наукой для беглой оппозиции».

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем.

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти.