Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Избирательные участки в США столкнулись с дополнительными трудностями в виде неумения представителей поколения зумеров расписываться в бюллетенях, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретаря штата Невада Сиско Агилара.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

«Это, вероятно, первый раз, когда им действительно пришлось использовать официальную подпись», — передаёт издание его слова.

Уточняется, что эта проблема во многом связана с тем, что во многих американских школах детей перестали учить писать курсивом, поэтому многие избиратели возрастом около 20 лет попросту не имеют своей подписи.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в США стартовали выборы 47-го президента. Основная борьба за высший государственный пост развернулась между представительницей Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис, и кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом страны Дональдом Трампом.

6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых колеблющихся штатах. Он пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.