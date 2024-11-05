В США стартовали выбора 47-президента. Основная борьба за высший государственный пост развернётся между представительницей Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом страны Дональдом Трампом.

Маргарита Тамаева/ТАСС

Первые избирательные участки открылись на восточном побережье в 06:00 по местному времени (14:00 мск) и закроются в 18:00 (02:00 6 ноября по Москве). К 18:00 мск голосование уже началось во всех семи колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине, Джорджии, Неваде и Северной Каролине.

В час ночи (девять утра среды по Москве) закроются последние участки на Аляске.

5 ноября станет последним днём всенародного голосования, когда проголосовать смогут все 160 млн избирателей. Из них более 70 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса переёдет к выборщикам от штатов.

По данным опросов, Харрис опережает Трампа немногим более чем на 1 п. п. Сам республиканец в своей речи накануне заявил, что преимущество явно на его стороне, но признал, что может и проиграть выборы.

«Плохие вещи случаются», — заявил он сторонникам.

Пока же, к вечеру, появились первые итоги голосования с самого первого избирательного участка в США: Харрис и Трамп получили по три голоса в поселении Дисквилл-Нотч. Избирательный участок по традиции, установленной в 1960-х годах, открылся и закрылся после полуночи по местному времени.

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