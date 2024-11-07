Москва, 7 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Запрет доступа детей к социальным сетям приведет к обратному эффекту: они будут еще больше туда стремиться. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов, комментируя инициативу ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет.

Kelly Sikkema/unspash

«В современном обществе соцсети — это один из способов общения, — отметил Чернышов. — Дети также в нём нуждаются. Кроме того, соцсети дают школьникам навыки социализации, они учатся взаимодействовать с другими людьми, находить сообщества по интересам и дружить онлайн». Вместе с тем, напомнил он, в соцсетях по-прежнему много запрещённого контента, от которого детей необходимо защищать. «Но запрет на соцсети для детей приведет к обратному эффекту: школьники будут еще больше туда стремиться, потому что запрещённое вызывает повышенный интерес», — уверен парламентарий.

По мнению Бориса Чернышова, нужен не столько запрет, сколько комплексная работа со стороны правоохранительных органов, Роскомнадзора, родительского сообщества и педагогов. «Дети должны понимать все опасности общения в сети, и у них не должно быть доступа к разным запрещённым ресурсам. А родители должны видеть, чем занимаются их дети, с кем общаются», — заявил он. Если у ребёнка не будет понимания в собственной семье, он всегда может найти компанию, где его выслушают и помогут. «Это может произойти на улице, в соцсети, где угодно — и последствия могут быть любыми», — заключил Борис Чернышов.

Напомним, ранее с инициативой ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет выступили в ассоциации предпринимателей.