Москва, 7 ноября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В Главном клиническом госпитале МВД РФ прошел живой камерный акустический концерт. Перед врачами и пациентами выступили певицы Ирина Ортман и Анастасия Макеева. Для полицейских, прибывших из новых регионов и проходящих лечение, артистки спели прямо в палатах.

«Русская медиагруппа» «Русское радио» и RU. TV провели концерт в Главном госпитале МВД России

Посещение госпиталя стало частью важной работы радиостанции по поддержке российских медиков, военных и правоохранительных служб. «Русское радио» и телеканал RU. TV также привезли в госпиталь медикаменты и расходные материалы.

«Мы с самого начала ездим на передовую. Вспоминаю первое выступление в госпитале перед ребятами — я разрыдалась», — говорит Анастасия Макеева.

«Русская медиагруппа» «Русское радио» и RU. TV провели концерт в Главном госпитале МВД России

Во время визита артистов состоялось награждение семи сотрудников полиции медалями МВД России «За заслуги в службе в особых условиях». Их по поручению главы МВД России Владимира Колокольцева вручил начальник ГУРЛС МВД России Андрей Ларионов. Своих коллег поздравила и официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Награды, которые вам вручили, — это дань глубокого уважения вашему мужеству, силе духа и верности присяге. Сегодня вам снова нужно проявить крепкий мужской характер, — сказала Ирина Волк. — Прежде всего чтобы восстановить здоровье. В этом вам помогут врачи лучшего ведомственного госпиталя».

«Русская медиагруппа» «Русское радио» и RU. TV провели концерт в Главном госпитале МВД России

Одному из сотрудников ГУ МВД России по Херсонской области вручили сертификат на 1 млн рублей от члена совета директоров «Русской медиагруппы» Юрия Киселёва. Сертификат передал управляющий директор холдинга Дмитрий Медников, который отметил мужество и стойкость всех полицейских, выполняющих задачи в новых регионах.