Саранск, 7 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Мордовии задержали жителя региона, которого подозревают в передаче Украине сведений об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина посредством мессенджеров установил и поддерживал сотрудничество с представителем запрещённого в России украинского вооруженного формирования и передавал противнику данные о предприятиях Мордовии, исполняющих гособоронзаказ, и местах прохождения военных грузов через регион», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, бывший заключенный подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения спецоперации. В декабре 2023 года мужчина дезертировал из военного госпиталя. Он скрылся на территории Мордовии.

В октябре 2024 года мужчина скрыто снял на фото объект Минобороны РФ, а также подготовил зажигательные смеси, которые он планировал заложить в тайник вблизи учреждения с целью совершения диверсионно-террористических актов.

В ходе задержания у подозреваемого обнаружили пакет с четырьмя зажигательными смесями, поясной нож и телефоны, в которых содержалась переписка с кураторами с Украины. Следственный отдел УФСБ по Мордовии возбудил против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).