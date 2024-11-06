Париж, 7 ноября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Депутаты Национального собрания Франции, призывающие разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, могут сами отправиться в зону боевых действий на Украину. Об этом 6 ноября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

«Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! «Ястребы» закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!» — написал Филиппо в соцсети Х.

Кроме того, он назвал «суицидальным порывом» резолюцию группы французских парламентариев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. При этом резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются для продвижения различных политических позиций.

Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию ЕП с призывом к снятию ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. По его мнению, Франции нужно срочно выйти из Евросоюза и способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Президент Владимир Путин назвал подменой понятий призывы о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, так как это вопрос о том, будут ли страны НАТО непосредственно участвовать в конфликте на Украине. Москва в этом случае примет решения в соответствии с возникшими угрозами, подчеркнул глава государства.