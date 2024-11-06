Краснодар, 6 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Массовая давка с участием детей произошла в одной из школ Краснодара, несколько школьников получили травмы. Об этом сообщает 6 ноября Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам родителей, в школе № 102 ученики 14 классов одновременно бросились в раздевалку по окончании занятий, и гардеробщица просто не успевала выдать им одежду. Охранники в этой ситуации никак не помогли.

«Как итог — давка. У некоторых школьников травмы, порванные вещи и разбитые телефоны», — говорится в сообщении.

Администрация школы, где учатся более 2 тыс. детей, отрицает такие последствия. Тем не менее, персоналу провели инструктаж по безопасности.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что проводят проверку по информации о давке и примут меры при наличии оснований. В ведомстве отметили, что никто из учеников не обращался за медицинской помощью. Школу проверят на соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре давка произошла в школе № 75 в Ростове-на-Дону, где учится более 6 тыс. детей. Большое количество школьников также скопилось у раздевалки, возникла паника. На инцидент отреагировал глава города Алексей Логвиненко. Он поручил обеспечить комфортные условия для учеников.