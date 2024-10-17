В узком коридоре, плотно заполненном школьниками, давка. Дети громко кричат. Кто-то в панике жмётся к стенам помещения, другие малыши тщетно пытаются протолкнуться через толпу, а несколько ребят уже лежат на полу — по их головам буквально ходят остальные.

ИА Регнум

Это не пожар и не экстренная эвакуация — давка у гардероба школы №75 в Ростове-на-Дону случилась, когда 15 октября сотни детей после уроков просто пришли за верхней одеждой. Кто-то запаниковал, начался хаос. Впрочем, ситуация была запрограммирована: эта школа — самая перегруженная в городе, а то и во всей России.

Расположенная в новом ростовском микрорайоне «Суворовский» (относится к Октябрьскому району города), школа №75 приняла 1 сентября 850 первоклассников, для которых организовали 26 классов — от «А» до «Э». Очередной рекорд: в прошлом году было 25 первых классов, в позапрошлом — 23.

Единственную на многотысячный район школу открыли в 2019 году из расчёта на 1340 мест, но сразу же в неё определили более 2500 детей. В 2021 году её посещали уже 4 тысячи школьников, а 1 сентября 2024 года за парты сели 6120 учеников.

У школы два корпуса. В первом учатся дети с первого по одиннадцатый класс, во второй отправили часть «началки», чтобы хоть как-то разгрузить основное здание. Но и это не помогает: дополнительный корпус рассчитан всего на 400 мест.

Перегрузка и временные меры

Уже на следующий день, 16 октября, в руководстве школы №75 заявили, что ситуацию с давкой удалось быстро разрешить: детей начали запускать в гардероб группами, а школьники якобы не пострадали. Однако видео быстро разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам, на него обратили внимание власти и силовые ведомства.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил чиновникам мэрии и управления образования города отправиться в школу и разобраться в причинах случившегося. В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки, проводимой местным следственным управлением СК РФ по факту давки.

Вскоре Логвиненко заявил, что её причиной стало «нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утвержденных схем передвижения учащихся, а также отсутствие должной организации дежурства со стороны администрации учебного заведения».

В итоге власти решили разделить потоки школьников на вход и выход, организовать веерный выход из кабинетов, увеличить число дежурных учителей, а также определить дополнительные места для хранения одежды на втором и третьем этажах здания. Кроме того, руководство школы привлекут к дисциплинарной ответственности.

Но остаётся открытым вопрос: помогут ли эти меры? Школа не театр, дети точно не будут чинно стоять в длинной очереди за одеждой. Да и хватит ли у учителей сил и возможностей уследить за всеми учениками, если их количество в школе в несколько раз превышает установленные нормативы?

Очевидно, что корень проблемы — в перегруженности школы. В ростовском микрорайоне «Суворовский» более 70 многоэтажек. О нехватке там объектов инфраструктуры, в частности школ, жители гневно говорят не первый год. Местная администрация обещает решить проблемы, но дальше заявлений дело не идёт.

В других районах города — Железнодорожном, Советском, Первомайском и Ворошиловском — школ тоже катастрофически не хватает. В классы из-за этого набирают по 35–40 школьников, парты расставляют в 6–7 рядов. А в других российских городах и вовсе «творчески» подходят к решению проблемы. Например, в Краснодаре прямо в коридорах перегруженной школы №102 организовали «четыре временных мобильных класса».

Строят многоэтажки, но не школы

Сегодня переполненные школы принимают детей в Тюмени, Уфе, Ставрополе, Казани, Екатеринбурге и иных регионах. В Красноярске в прошлом году жители микрорайона «Солнечный» даже подали заявку в книгу рекордов России, требуя признать школу №156 самой переполненной в стране. Горожане говорили, что в ней учились 3150 детей, при том что здание имеет проектную ёмкость в 1280 человек.

Впрочем, вряд ли красноярскую школу запишут в рекордсмены — «конкурент» из Ростова-на-Дону показывает более печальные цифры.

В 2020 году в Минобразования сообщали, что в российских школах не хватает более 720 тысяч мест. При этом отмечалось, что численность учащихся будет расти вплоть до 2023–2024 учебного года — из-за пика рождаемости в середине 2010-х годов.

Сейчас в школы приходит уже более малочисленная по рождаемости когорта подростков — из-за наступившего спада рождаемости, говорит в беседе с ИА Регнум оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Однако, отмечает она, «какое-то время детей будет еще очень много», так что проблема остаётся актуальной.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская накануне заявляла, что в стране переполнены более 4 тысяч школ.

Хуже всего ситуация в активно застраиваемых жилмассивах, таких как ростовский «Суворовский», где продолжают возводить многоэтажки, но не школы. Мирясова поясняет, что в новых районах мегаполисов застройщики часто не выполняют обещаний построить образовательную инфраструктуру, но местные администрации нередко закрывают на это глаза.

Страдают и взрослые, и дети

Перегруженные школы — проблема для учителей, родителей и самих школьников. Родителям приходится искать, где еще остались места, учителям — работать с громадной дополнительной нагрузкой. А для детей это попросту опасно: когда учеников в классе слишком много (от 30 и выше), учителю крайне сложно уделить внимание каждому ребёнку. Если же переполнено здание, нервная система ребёнка перевозбуждается, ему сложно сфокусироваться на обучении.

Решение проблемы остаётся очевидным: строить новые школы одновременно с многоэтажками.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что до конца года в России построят ещё 400 школ, а, по словам главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, до 2030 года все школы РФ приведут в нормативное состояние. Однако на фоне оттока населения из малых городов жилмассивы вроде «Суворовского» наверняка будут по-прежнему активно заселяться — с последствиями в виде школьных перегрузок.

«Родители с детьми продолжают переезжать в города. И в районах, где строится много жилья, будет расти концентрация школьников, даже несмотря на то, что в целом сейчас подростков в школьном возрасте будет меньше», — прогнозирует в разговоре с ИА Регнум Ольга Мирясова.