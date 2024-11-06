Киев, 6 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Киевляне с ужасом относятся к победе кандидата в президенты США Дональда Трампа и не верят, что он сумеет завершить украинский конфликт, сообщило украинское агентство УНИАН, ссылаясь на результаты соцопроса в Киеве.

Global Look Press/Faisal Bashir/Keystone Press Agency

«Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или «с ужасом», или считают, что Украина должна думать в первую очередь о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти никто из опрошенных граждан не верит в то, что Трамп действительно завершит конфликт на Украине, как он обещал ранее. В агентстве отметили, что лишь некоторые респонденты выразили мнение, что его президентство всё-таки может иметь положительный результат для страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах Трампа, что выгодно для России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы о новом президенте США после первых его конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок в свою очередь заявил, что Трамп не сможет сдержать своё обещание и завершить конфликт на Украине за 24 часа, отнеся это высказывание к обычной предвыборной риторике. По его словам, в США всё равно будут стремиться к тому, чтобы представить ситуацию таким образом, что и Россия не победила в этом конфликте, и Украина не проиграла — то есть отстояла свою независимость и суверенитет.