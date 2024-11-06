Москва, 6 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Темами заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», в пленарной сессии которого примет участие президент Владимир Путин, станут всеобщая безопасность и возможности для развития, сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Заседание состоится 7 ноября. Полностью его тема звучит так: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«7 ноября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», — сказано в сообщении.

Путин по традиции проводит встречу с участниками клуба и выступает с речью на заседании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что глава государства уже начал работать над своей речью на этом мероприятии.

Как сообщало ИА Регнум, юбилейное, 20-е заседание Валдайского клуба прошло в октябре 2023 года. Путин после своего выступления в течение почти четырёх часов говорил с присутствующими на заседании.

В ходе своей речи глава государства озвучил главные цели России в многополярном мире, отметив, что будущее можно построить только своими руками. Президент также затронул темы конфликта на Украине и ситуации в Нагорном Карабахе.