Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон набрал в четвёртом округе Луизианы более 85% голосов. Таким образом он переизбрался в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших президентских выборов, пишет газета The Hill.

Schwartz Aaron/CNP/ABACA/ТАСС Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон

52-летний законодатель занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. Республиканец набрал в четвёртом округе Луизианы свыше 85% голосов, впервые одержав победу в этом штате по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в стране в ноябре 2016 года.

В 2023 году Джонсон занял пост спикера нижней палаты американского законодательного органа. Ранее он заявлял, что собирается продолжить деятельность в качестве спикера, если республиканцы продолжат контролировать Палату представителей.

Авторы публикации отметили, что некоторые конгрессмены-республиканцы обозначили, что не станут поддерживать Джонсона в дальнейшем, а это, в свою очередь, ставит под угрозу его шансы остаться на своём посту.

Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.