Каспийск, Дагестан, 6 ноября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Девушка-подросток пострадала в городе Каспийске в Дагестане, где был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба минздрава республики в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927638" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> При атаке дрона на Каспийск пострадала 16-летняя девушка

Фрагмент БПЛА задел голень пострадавшей, медики оказали ей необходимую помощь. Состояние девушки удовлетворительное, добавили в минздраве.

Ранее о перехвате над Каспийском дрона сообщил глава региона Сергей Меликов. Он уточнил, что аппарат уничтожили средства противовоздушной обороны, в связи с попыткой воздушной атаки работает оперативный штаб.

Как сообщало ИА Регнум, после атаки дрона аэропорт Махачкалы приостановил работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Временное ограничение действует с 08:35 мск до особого распоряжения.