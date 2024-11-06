Махачкала, 6 ноября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Аэропорт Махачкалы приостановил работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщил 6 ноября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Александр Рюмин/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены с 08:35 мск, безопасность полётов — это главный приоритет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 ноября средства ПВО перехватили беспилотник над городом Каспийском в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов заявил, что подробности атаки БПЛА устанавливаются, работает оперативный штаб. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые.