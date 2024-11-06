Вашингтон, 6 ноября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. На стороне кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа — заметный перевес в голосах выборщиков, свидетельствует прогноз NBC News.

TASS/ EPA/CJ GUNTHER

По данным телеканала, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, тогда как его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, только 189 голосов.

Победу одному из кандидатов обеспечат 270 голосов выборщиков.

Исход голосования в семи колеблющихся штатах, где ни у одной из партий нет явного перевеса, может определить итоги выборов. Это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

NBC News прогнозирует победу Трампа в Северной Каролине и Джорджии с результатами 50,9% и 50,8% соответственно. Харрис набирает в этих штатах 47,7% и 48,3% голосов. В остальных пяти штатах Трамп лидирует с небольшим отрывом.