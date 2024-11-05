Белгород, 5 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Десять квартир в трёх многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгороде, сообщил 5 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Мартынов/ТАСС

«По информации служб, в результате атаки в трёх МКД повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей», — написал Гладков в своёмTelegram-канале.

По предварительной информации, погибших в результате атаки ВСУ нет. Как отметил Гладков, сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир дома, его спустили с пятого этажа. У мужчины диагностировали отравление продуктами горения. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Также губернатор региона сообщил, что все очаги возгорания уже ликвидированы. Для жителей микрорайона развернули информационный центр. Оперативные службы, подрядные организации и белгородская администрация продолжают работать на месте, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим пытался осуществить теракт на территории российского региона.

В течение суток 3 ноября российские силы ПВО уничтожили над территорией РФ в общей сложности 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.