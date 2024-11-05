ДНР, 5 ноября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Украинские войска, которым грозит окружение возле города Курахово в ДНР, вероятно, отступят примерно из 20 населённых пунктов. Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По информации эксперта, российские силы с юга продвигаются в сторону села Константинополь на 2 километра в сутки. ВСУ покинули посёлок Максимовка, но пока ВС РФ не контролируют его полностью — половина населённого пункта остаётся в серой зоне. На минувшей неделе войска России подошли с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища, из-за чего угроза окружения для ВСУ возросла.

«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — прогнозирует Рёпке.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября российские военные освободили посёлок Кураховка в ДНР. В силовых структурах отметили, что это позволит нарастить давление на группировку ВСУ в Курахово.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в тот же день сообщил, что армия России подошла к ближайшему пригороду временно оккупированного ВСУ города Курахово. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.