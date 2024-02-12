Москва, 12 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Четыре московских флагманских медицинских центра приняли более 150 тысяч пациентов. Свыше 30 тысячам из них провели экстренные операции, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что экстренная медпомощь в Москве сегодня оказывается в 1,5 раза быстрее, чем ранее.

По словам Собянина, на обследование, диагностику и определение курса лечения в 70% случаев требуется два часа. За это время порядка 20% пациентов получают квалифицированную помощь и выписываются домой, добавил градоначальник.

Как уточнил мэр Москвы, сегодня для точного определения диагноза заболеваний проводятся около 15 обследований, каждое из которых занимает в среднем 6,4 минуты.

«В этом году на работу по новому стандарту перейдут 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц. В том числе завершим строительство ещё двух флагманских центров — на базе больниц им. Буянова и им. Пирогова. Всё это выведет оказание экстренной помощи в столице на совершенно иной уровень», — отметил глава российской столицы.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Собянин сообщил о выделении грантов на 142 прорывных исследования за последние два года. Более 20 представленных проектов уже прошли пилотный этап и показали эффективность на практике, отмечал он.

До этого, 13 декабря прошлого года, мэр Москвы открыл новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина.

Глава российской столицы отмечал, что ввод флагманского центра радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания пациентов.