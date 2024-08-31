Москва, 31 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Москве врачи Морозовской детской городской клинической больницы провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Он рассказал, что такой клапан ставят подросткам, которым в младенчестве делали коррекцию некоторых врождённых пороков сердца. По мере роста ребёнка отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, из-за чего нужно проводить повторную операцию.

«Новый самораскрывающийся клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно «встроиться» в артерию и восстановить функцию лёгочного клапана. Операция проводится через вену на ноге, и данная технология позволяет избежать сложного повторного хирургического вмешательства на открытом сердце», — пояснил он.

Мэр Москвы проинформировал, что первыми пациентами, перенёсшими операцию, стали подростки 15 и 16 лет. Они чувствуют себя хорошо, их выписали из стационара спустя несколько дней после вмешательства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля кардиохирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца — аномалией Тауссиг-Бинга.

Ранее пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения сообщила, что врачи больницы города Видное Московской области удалили четырёхлетнему ребёнку редкую врождённую патологию — рудимент жаберной дуги.