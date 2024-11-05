Сочи, Краснодарский край, 5 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Американцы были на Луне, но часть видео могла быть снята ими в павильоне, заявил 5 ноября космонавт, Герой России Сергей Прокопьев.

NASA

Космонавты старшего поколения подтверждали этот факт, сказал Прокопьев в ходе выступления на форуме «Знание. Первые» в Сочи.

«В Америке есть такое правило — надо перед налогоплательщиками как-то отчитываться. А как отчитываться? В те времена камер Gopro не было. Скорее всего, это было сделано в павильоне, так, чтобы людям казалось, что это действительно съёмки. В этом плане я согласен, что съёмки были не совсем всегда верными, но то, что они там (на Луне. — Прим. ред.) были, это уже подтверждается автоматическими станциями и уже сомнению не подлежит», — отметил космонавт.

Высадка американских астронавтов на Луне состоялась в июле 1969 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил: в том, что американские астронавты высаживались на поверхность Луны, сомнений нет. Выдвигающие теории о «постановке» сцены прилунения люди не являются специалистами, и их слова похожи на утверждения о том, что Земля плоская, добавил Артемьев.

Добытый американскими астронавтами и переданный советским учёным после полёта к Луне грунт действительно является лунным, отмечал ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов. Экспертизу проводила Академия наук СССР, напомнил он.