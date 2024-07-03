Москва, 3 июля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Добытый американскими астронавтами и переданный советским учёным грунт после полёта к Луне действительно является лунным. Об этом 3 июля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе выступления на «Правительственном часе» в Госдуме.

Ann Parry/Zuma/TASS

«Что касается, были американцы или не были на Луне. У меня есть только один факт, я интересовался этим делом — в своё время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это и ответ на вопрос», — заявил Борисов, отвечая на соответствующий вопрос депутата Госдумы.

Высадка американских астронавтов под руководством Нила Армстронга в рамках миссии «Аполлон-1» состоялась в июле 1969 года.

Как передавало ИА Регнум, Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6», предназначенной для сбора грунта с обратной стороны Луны. Ракету запустили с космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. У «Чанъэ-6» четыре модуля: орбитальный, посадочный, взлётный и возвращаемый.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о своих планах посетить Китай, чтобы обсудить с китайскими коллегами перспективы освоения Луны. Борисов отметил, что одной из тем переговоров станет создание на поверхности естественного спутника Земли ядерной энергоустановки.

Агентство Xinhua сообщило, что китайский зонд «Чанъэ-6» с лунным грунтом вернулся на Землю. По его оценке, «Чанъэ-6» стал одной из самых сложных миссий Китая по освоению космоса. Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы. Орбитальный аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй заявил, что доставленные образцы приведут к новым открытиям.